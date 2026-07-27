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27 июля 2026 в 15:34

Россиянки забили унитаз турецкого отеля украденной пахлавой

В Турции россиянки попытались смыть в унитаз украденную из отеля пахлаву

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Российские туристки, которых поймали на краже пахлавы в одном из отелей Турции, попытались смыть ее в унитаз, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, в конце отпуска путешественницы решили взять с собой «бесплатные» сладости со шведского стола. Каждая вынесла по контейнеру пахлавы, общий вес которой составил около пяти килограммов.

Девушек заметили сотрудники администрации отеля. Они попросили их оплатить украденное и пригрозили полицией. Туристки испугались и попытались избавиться от улик, но им не удалось этого сделать, поскольку унитаз быстро засорился. В итоге нарушительницам пришлось возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что египетские таможенники похитили у российских туристов $7 тыс. (548 тыс. рублей) во время досмотра в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Как рассказали члены пострадавшей семьи из Санкт-Петербурга, инцидент произошел перед их вылетом домой.

До этого стало известно, что правоохранительные органы Таиланда задержали 18-летнего туриста за то, что тот украл чужие часы в аэропорту. Офицеры не позволили ему вернуться домой и выйти из-под ареста под залог. Сам юноша заявил, что случайно схватил предмет, лежавший рядом с его личными вещами.

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