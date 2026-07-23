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23 июля 2026 в 17:43

Египетские таможенники украли у туристов из России более 500 тыс. рублей

Таможенники в аэропорту Египта украли у туристов из Петербурга 548 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Египетские таможенники похитили у российских туристов $7 тыс. (548 тыс. рублей) во время досмотра в аэропорту Шарм-эш-Шейха, сообщил Telegram-канал Mash. После обнаружения пропажи сотрудники авиагавани напали на путешественников и пригрозили им арестом.

По словам пострадавшей семьи из Санкт-Петербурга, инцидент произошел перед вылетом домой. Во время финальной проверки сотрудник службы безопасности открыл чемодан и выложил личные вещи на ленту сканера. Позже, уже в зоне Duty Free, глава семейства обнаружил исчезновение крупной суммы наличных.

Россияне вернулись к пункту досмотра и потребовали предоставить записи с камер видеонаблюдения, однако им заявили, что оборудование не работает. Когда путешественники попытались зафиксировать происходящее на телефон, работники выхватили устройство, удалили видео и скрутили мужчину, пригрозив арестом. Спустя несколько минут пропавшие деньги неожиданно обнаружились на ленте сканера между роликами транспортера.

Ранее правоохранительные органы Таиланда задержали 18-летнего туриста по обвинению в краже часов в аэропорту, при этом суд отказал ему в освобождении под залог. Сам обвиняемый утверждал, что взял чужую вещь случайно из-за плохого самочувствия.

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