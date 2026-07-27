Самолет НАТО установил рекорд по длительности разведки над Черным морем Самолет-разведчик НАТО кружил над Черным морем у границы с РФ больше шести часов

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II кружит над нейтральными водами в Черном море уже больше шести часов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По его данным, это своего рода рекорд по продолжительности работы авиации Альянса в данном районе.

Самолет вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце <...> и с тех пор уже более шести часов продолжает работу над нейтральными водами в южной части Черного моря, — отметил собеседник агентства.

При этом, как правило, борт делает над морем два-три круга и затем отправляется на аэродром вылета, на что уходит не более двух-трех часов. А вот нахождение в воздухе свыше шести часов является, по словам информатора, «достаточно редким случаем».

Ранее сообщалось, что истребители F-16 ВВС Турции с августа начнут круглосуточное патрулирование воздушного пространства стран Прибалтики в рамках миссии НАТО по воздушной полиции. Она продлится до ноября 2026 года и охватит Эстонию, Латвию и Литву.

До этого американский разведывательный самолет заметили у границ Калининградской области. Согласно данным систем слежения за полетами, борт вылетел с румынской базы Михаил Когэлничану.