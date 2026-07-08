Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области Самолет Bombardier Artemis II снова замечен у границ Калининградской области

Американский разведывательный самолет Bombardier Artemis II вновь осуществляет патрулирование вдоль границ Калининградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные систем слежения за полетами. Борт вылетел с румынской базы Михаил Когэлничану.

После пересечения воздушного пространства стран НАТО Bombardier Artemis II выполняет маневры над Литвой, польской территорией и акваторией Балтики вблизи российского анклава. По данным на 13:30 по московскому времени, аппарат продолжал очередной цикл полета над территорией Литвы.

Самолет НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II, предназначенный для ведения разведки и целеуказания, на протяжении нескольких часов выполнял полеты в непосредственной близости от воздушных границ Калининградской области во вторник, 7 июля. Борт совершил как минимум три замкнутых виража вокруг российского региона. Challenger поднялся в небо с авиабазы, расположенной неподалеку от румынского города Констанца.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Калининградская область играет важнейшую роль в укреплении позиций страны на Балтике. По его словам, ведомство высоко ценит сложившееся плодотворное взаимодействие с администрацией региона.