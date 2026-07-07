«Разведчика» НАТО заметили возле Калининградской области

Самолет НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II, предназначенный для ведения разведки и целеуказания, на протяжении нескольких часов выполнял полеты в непосредственной близости от воздушных границ Калининградской области во вторник, 7 июля, сообщает РИА Новости. Борт совершил как минимум три замкнутых виража вокруг российского региона.

Уточняется, что Challenger поднялся в небо с авиабазы, расположенной неподалеку от румынского города Констанца. Борт осуществлял маневрирование в районе Калининградской области с 11:00 до 15:30 мск. По завершении этих действий самолет взял курс на польское воздушное пространство, а затем последовал обратно в Румынию, вернувшись на исходный аэродром.

До этого директор по науке Фонда «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что ситуация в Балтийском регионе и Калининградской области несет «немалый риск обострения», а рассчитывать на конструктивный диалог для снижения напряженности в ближайшие годы не приходится. Он отметил, что число инцидентов, которые могут перерасти в столкновения, увеличивается.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Калининградская область играет важнейшую роль в укреплении позиций страны на Балтике. По его словам, ведомство высоко ценит сложившееся плодотворное взаимодействие с администрацией региона.