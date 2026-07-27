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27 июля 2026 в 16:35

Стало известно, какой этап ремонта россияне чаще доверяют профессионалам

Эксперт Жильцов: россияне чаще доверяют закупку стройматериалов профессионалам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Россияне в процессе ремонта все чаще доверяют закупку стройматериалов профессионалам, заявил NEWS.ru ведущий эксперт СТД «Петрович» Леонид Жильцов. По его словам, 57% специалистов сообщили, что за последнее время стали активнее брать на себя эту задачу.

Строители все чаще участвуют в закупке материалов для своих клиентов. По данным исследования, 57% специалистов сообщили, что за последнее время стали активнее брать на себя эту задачу. Сегодня в 8 из 10 случаев именно они выбирают место покупки и самостоятельно приобретают материалы для черновой отделки. Такая динамика связана с ростом спроса на комплексное сопровождение ремонта. Если раньше закупкой материалов чаще занимался сам заказчик, то сегодня все больше проектов реализуется по принципу «один исполнитель». Он отвечает как за выполнение работ, так и за комплектацию объекта. При выборе материалов для чистовой отделки вовлеченность заказчиков выше, однако и здесь специалисты сохраняют ведущую роль. В четырех из пяти проектов они участвуют в закупках, — пояснил Жильцов.

Он отметил, что выбор канала закупки также остается за исполнителями. По его словам, 72% мастеров приобретают материалы в сетевых специализированных гипермаркетах, а 45% используют интернет-магазины строительных сетей. Эксперт подчеркнул, что такой подход позволяет совмещать офлайн- и онлайн-закупки в зависимости от этапа ремонта и оперативно комплектовать объекты всем необходимым.

Ранее эксперт по недвижимости Ольга Волкова заявила, что в нынешних экономических реалиях гораздо дешевле купить готовый дом от собственника, чем заниматься самостоятельным строительством. По ее словам, главные причины такого положения дел кроются в резком удорожании материалов и значительном повышении стоимости труда профессиональных рабочих.

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