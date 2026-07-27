Дачникам рассказали неожиданный факт о сорняках Садовод Рассадина: некоторые сорняки с дачи можно есть

Некоторые сорняки, которые растут на даче, можно есть, рассказал садовод Екатерина Рассадина. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнула, что важно собирать эти растения на собственном участке или в экологически чистой местности.

Многие растения, с которыми мы привыкли бороться, на самом деле съедобны. И наши предки употребляли их в пищу и восполняли нехватку витаминов, потому что они появляется гораздо раньше огородных культур, — пояснила Рассадина.

Садовод выделила среди дикорастущих крапиву. По ее словам, молодые побеги содержат большое количество витамина С, железа и магния.

Ранее председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов рассказал, что дачникам не стоит верить уловкам маркетологов и выращивать на участках под Москвой некоторые виды экзотических растений, такие как шпинат-малина и тибетская малина. По его словам, эти культуры разрастаются на огороде как сорняки, от которых очень сложно избавиться.