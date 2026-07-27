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27 июля 2026 в 17:33

В МИД России ответили на вопрос о возможном возобновлении диалога с Японией

Замглавы МИД Руденко назвал невозможным возобновление диалога между РФ и Японией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На сегодняшний день нельзя говорить о возобновлении диалога и сотрудничества между Москвой и Токио, заявил в интервью NEWS.ru замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, нынешнее японское руководство продолжает русофобский курс своих предшественников.

Японское руководство продолжает русофобский курс своих предшественников, вследствие которого связи между двумя странами серьезно деградировали. Неоднократно подчеркивали, что путь для возобновления межгосударственного диалога и сотрудничества откроется только после отказа Японии от ее враждебной линии, подкрепленного реальными действиями, — сказал Руденко.

Дипломат обратил внимание на заявления администрации премьер-министра Японии Санаэ Такаити. По его словам, политик упорно следует по опасному пути ремилитаризации, включая отход от пацифистских положений конституции, резкое увеличение военного бюджета, массовую закупку вооружений иностранного производства, в том числе ударного, а также либерализацию экспорта продукции военного назначения.

В мае Руденко на встрече с японским парламентарием Мунэо Судзуки заявил, что возобновление контактов с Японией возможно только при условии отказа Токио от антироссийского курса. Дипломат подчеркнул, что Москва ожидает не только заявлений, но и конкретных шагов со стороны японских властей. Тогда же российская сторона выразила обеспокоенность милитаризацией Японии и расширением ее военно-технического сотрудничества с Украиной.

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