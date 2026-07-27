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27 июля 2026 в 16:30

Стало известно, к какой части мира тяготеют страны Юго-Восточной Азии

Замглавы МИД Руденко: страны АСЕАН тяготеют к ЕАЭС

Андрей Руденко Андрей Руденко Фото: МИД РФ
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии объективно тяготеет к евразийской зоне, заявил в интервью NEWS.ru замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, страны АСЕАН с каждым днем все больше расширяют сотрудничество с Евразийским экономическим союзом.

Торговые соглашения с ЕАЭС заключили Вьетнам, Сингапур, Индонезия. Расширяются контакты и с Ассоциацией в целом — это и бизнес-диалоги, и профильные сессии в рамках крупных экономических форумов наших стран, и укрепляющееся взаимодействие между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и секретариатом АСЕАН в Джакарте, — отметил Руденко.

Дипломат также рассказал о тесной координации стран АСЕАН с ШОС. По его словам, асеановцам импонирует присущая шосовской семье созидательная философия прагматичного сотрудничества, внеблоковости и взаимного доверия.

Сегодня деловые круги АСЕАН «голосуют делами» за продвижение широких трансконтинентальных связей, укрепление партнерств с работающими по прикладной повестке объединениями Евразии. С этого угла дальнейшее сопряжение потенциалов АСЕАН, ШОС и ЕАЭС вполне логично и закономерно, — сказал Руденко.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на пленарной сессии делового форума Россия — АСЕАН заявил, что РФ за последние 10 лет нарастила импорт из государств Ассоциации на 70%. По его словам, основные статьи закупок — сельхозсырье, техника, оборудование, транспорт, химическая продукция, текстиль, одежда и обувь.

Андрей Руденко
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