«Бизнес АСЕАН — за ЕАЭС»: замглавы МИД РФ Руденко о сближении с Азией

«Бизнес АСЕАН — за ЕАЭС»: замглавы МИД РФ Руденко о сближении с Азией

Москва считает объединение AUKUS прообразом азиатского НАТО, что создаст новые разделительные линии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому среди стран АТР нет желающих присоединяться к этому блоку. Из-за чего они выбирают БРИКС, как Россия помогает Индии и Китаю проходить через кризис в Ормузском проливе и почему Токио, добиваясь мирного договора с Москвой, одновременно ведет курс на ремилитаризацию — в интервью NEWS.ru рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко.

Как будут развиваться отношения России и стран АСЕАН

— Андрей Юрьевич, по итогам саммита в Казани 18 июня стороны приняли Комплексный план действий Россия — АСЕАН на 2026–2030 годы и Казанскую декларацию. Какие пункты плана Москва считает приоритетными для практической реализации?

— Прошедший юбилейный саммит стал беспрецедентным по количеству принятых документов. Главные из них — Казанская декларация «Россия — АСЕАН: единство в многообразии — 35 лет вместе» и Комплексный план действий на 2026–2030 годы.

В декларации сконцентрирована философия нашего всеобъемлющего и стратегического партнерства с Ассоциацией, зафиксированы согласованные подходы к обеспечению стабильного и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона, задан вектор дальнейшего продвижения диалога.

Комплексный план охватывает широкий спектр практических мер по наращиванию политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Все они по-своему важны.

Разумеется, в условиях нынешней глобальной турбулентности нельзя уйти от вопросов реагирования на стоящие перед нами вызовы и угрозы, такие как международный терроризм и транснациональная преступность, распространение наркотиков. Относительно новые направления — морская, биологическая и информационная безопасность.

Президент РФ Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН в Казани Фото: Кристина Соловьева/РИА Новости

Неизменный приоритет — расширение экономической кооперации. Ставим перед собой цель удвоить в течение 10 лет совокупный товарооборот. Ее достижению послужит принятие в сентябре Стратегической программы Россия — АСЕАН по торговому и инвестиционному сотрудничеству на 2026–2035 годы, сфокусированной на высокотехнологичных и инновационных отраслях, развитии платформенной экономики. Особое внимание — проблематике энергетической и продовольственной безопасности.

В социально-культурной сфере повышенный интерес обе стороны проявляют к налаживанию взаимодействия по линии молодежи. Кстати, в октябре во Владивостоке планируем провести очередной молодежный саммит Россия — АСЕАН.

О том, как решать эти задачи, буквально на днях в Маниле договорились министры иностранных дел наших стран. Убежден, что взаимный позитивный настрой станет залогом результативности совместных усилий.

— Насколько востребована в АСЕАН российская концепция евразийской архитектуры безопасности, о которой неоднократно говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров? В каком формате Москва предполагает продвигать эту инициативу дальше?

— Разговор на тему создания общеконтинентального пространства безопасности и сотрудничества мы начали с АСЕАН еще в 2016 году в ходе саммита в Сочи. На юбилейной встрече в Казани продолжили дискуссию.

На этот раз — с подключением руководителей исполнительных органов АСЕАН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Страны Юго-Восточной Азии объективно тяготеют к евразийской зоне. Торговые соглашения с ЕАЭС заключили Вьетнам, Сингапур, Индонезия. Расширяются контакты и с Ассоциацией в целом — это и бизнес-диалоги, и профильные сессии в рамках крупных экономических форумов наших стран, и укрепляющееся взаимодействие между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Секретариатом АСЕАН в Джакарте.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн во время встречи в Джакарте, 2023 год Фото: МИД РФ/РИА Новости

Почему страны АСЕАН заинтересованы во взаимодействии с ШОС

— Движение навстречу друг другу мы видим и по линии АСЕАН — ШОС. Асеановцам импонирует присущая шосовской семье созидательная философия прагматичного сотрудничества, внеблоковости и взаимного доверия. Статус партнеров организации уже имеют Камбоджа, Лаос и Мьянма.

В приоритете у ШОС сегодня такие актуальные и для Ассоциации задачи, как обеспечение устойчивости цепочек поставок, продовольственной и энергетической безопасности, развитие удаленных и сельских территорий, цифровой экономики, инноваций, взаимных расчетов в национальных валютах, создание комфортной среды для торгово-экономического взаимодействия. Всего ШОС насчитывает порядка 30 отраслевых механизмов министерского уровня и столько же рабочих групп. Направления деятельности двух объединений во многом пересекаются. Отсюда органично вытекает интерес к углублению кооперации.

Что касается перспектив евразийства, то здесь, как нам представляется, нужно прежде всего опираться на практику. Сегодня деловые круги АСЕАН «голосуют делами» за продвижение широких трансконтинентальных связей, укрепление партнерств с работающими по прикладной повестке объединениями Евразии. С этого угла дальнейшее сопряжение потенциалов АСЕАН, ШОС и ЕАЭС вполне логично и закономерно.

— Очередной саммит ШОС в текущем году пройдет в Бишкеке, заседание СМИД состоялось в июле там же. Какие вопросы российская сторона вынесла на площадку СМИД ШОС в преддверии бишкекского саммита?

— На заседании Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС обсуждалась подготовка саммита в Бишкеке 31 августа — 1 сентября. В повестке — комплексное совершенствование деятельности объединения применительно к современным геополитическим реалиям, внесение необходимых изменений в договорно-правовую базу, создание новых постоянно действующих органов.

Заседание Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС в Чолпон-Ате Фото: Игорь Егоров/Sputnik/РИА Новости

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным и региональным сюжетам. Повышенное внимание уделено вопросам обеспечения безопасности и устойчивого роста в Евразии.

Важнейшей задачей для нас на данном этапе является подготовка российской председательской вахты в организации в 2027–2028 годах. В планах сфокусировать ее на дальнейшем укреплении ШОС.

Какие интересы объединяют Россию и Китай

— Как вы оцениваете нынешний уровень российско-китайской координации по международной повестке?

— Между Россией и Китаем достигнут высокий уровень координации и взаимной поддержки на международной арене. Российско-китайское стратегическое партнерство уже многие годы играет важную стабилизирующую роль в мировой политике. Его базовые принципы закреплены в ключевом двустороннем документе — Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 25-летие которого широко отмечается в этом году.

Взгляды Москвы и Пекина на текущую ситуацию в мире, позиции по большинству международных проблем близки или совпадают. Последовательно выступаем за строгое соблюдение общепризнанных норм международного права, против любых действий, направленных на силовое давление или вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Отстаиваем необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов, не приемлем политику «смены режимов», «двойных стандартов» и односторонних санкций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время чаепития в рамках встречи в Доме народных собраний в Пекине Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Совместно с китайскими партнерами прилагаем усилия в сфере поддержания стратегической стабильности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и другими вызовами и угрозами, регулярно проводим «сверку часов» по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня.

Россия и Китай эффективно взаимодействуют в рамках ведущих международных организаций и форумов, в первую очередь в ООН, ее Совете Безопасности и специальных учреждениях, ШОС, БРИКС, «Группе двадцати», АТЭС, асеаноцентричных форматах, сообща вносят весомый вклад в повышение эффективности работы этих многосторонних механизмов.

С единых позиций выступаем за построение архитектуры равной и неделимой безопасности в объединяющем нас Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заинтересованы в формировании на нашем общем евразийском континенте бесшовного пространства мира и сотрудничества.

Учитывая неконъюнктурное совпадение подходов Москвы и Пекина к международной повестке, можно с уверенностью сказать, что эффективность российско-китайской связки и ее стабилизирующая роль в мировых делах будет лишь возрастать.

Как развиваются отношения России и КНДР

— Как продвигается практическая реализация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанного в июне 2024 года, в невоенных сферах — торговле, транспорте, гуманитарных обменах?

— Подписание в Пхеньяне в июне 2024 года президентом Российской Федерации В. В. Путиным и председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стало мощным импульсом для углубления российско-корейского сотрудничества во многих сферах.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, 2024 год Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Совсем недавно, 20 июля, прошел третий раунд стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств, в ходе которого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Положительно оцениваем развитие связей в практических областях. Основным механизмом их продвижения является Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 27 ноября 2025 года в Москве состоялось ее 12-е заседание.

Подходит к завершению осуществление значимого инфраструктурного проекта возведения автомобильного моста через пограничную реку Туманную. Ввод в строй этой новой дорожной артерии будет способствовать улучшению транспортной взаимосвязанности, развитию обменов между российскими дальневосточными регионами и КНДР.

22 апреля дан старт еще одной крупной совместной инициативе — в Вонсане прошла церемония закладки первого камня в строительство многопрофильной больницы Российско-Корейской дружбы.

Динамично развиваются российско-корейские связи в культурно-гуманитарной сфере. В 2025 году в Пхеньяне прошли масштабные гастроли известных российских музыкальных коллективов по случаю 80-летия освобождения Кореи (15 августа) и основания Трудовой партии Кореи (10 октября).

Особое значение придаем научно-образовательному сотрудничеству. Продолжим выделять места для обучения корейских граждан в российских университетах. За последние несколько лет эта квота была значительно увеличена и на 2026/2027 учебный год составила 170 мест.

Наблюдаем рост интереса российских туристов к корейскому направлению. По итогам прошлого года КНДР посетило около семи тысяч россиян.

Российские туристы у мемориала «Бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира» в Пхеньяне Фото: Инна Мухина/РИА Новости

При каких условиях Россия подпишет мирный договор с Японией

— Премьер-министр Японии Санаэ Такаити неоднократно заявляла о намерении добиваться заключения мирного договора с Россией, одновременно продолжая наращивать оборонные расходы и углублять военный альянс с США. Как Москва расценивает эту двойственность японской позиции?

— Прежде всего хотел бы напомнить, что в качестве ответа на введенные Токио в связи с ситуацией вокруг Украины односторонние ограничения против нашей страны 21 марта 2022 года МИД России опубликовал соответствующее заявление. В нем говорилось, что мы не намерены продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающих документов о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественную позицию и стремящимся нанести ущерб интересам Российской Федерации.

Японское руководство продолжает русофобский курс своих предшественников, вследствие которого связи между двумя странами серьезно деградировали. Неоднократно подчеркивали, что путь для возобновления межгосударственного диалога и сотрудничества откроется только после отказа Японии от ее враждебной линии, подкрепленного реальными действиями.

Одновременно видим, как администрация Санаэ Такаити упорно следует по опасному пути ремилитаризации, включая отход от пацифистских положений конституции, резкое увеличение военного бюджета, массовую закупку вооружений иностранного производства, в том числе ударного, либерализацию экспорта продукции военного назначения.

Люди на митинге против действий правительства, подрывающих пацифистскую конституцию Японии, у здания парламента в Токио Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

Высказывания представителей японского руководства о возможности пересмотра «трех неядерных принципов» считаем абсолютно неприемлемыми. Такая воинственная линия негативно влияет на стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и напрямую затрагивает интересы соседних государств, в том числе России, в области обеспечения национальной безопасности. Регулярно — как по дипломатическим каналам, так и в публичной сфере — предупреждаем Токио о негативных последствиях подобных шагов, которые могут вынудить нас принять эффективные компенсирующие меры в целях поддержания на должном уровне обороноспособности страны.

Как Индия помогает России противостоять санкциям Запада

— Российско-индийское сотрудничество неуклонно расширяется. Индия нуждается в российской нефти ввиду продолжающегося блокирования Ормузского пролива, Россия закупает продукцию индийских НПЗ. Каковы планы по дальнейшему расширению российско-индийского сотрудничества? Идут ли контакты по линии МИД по расширению всесторонней кооперации с Нью-Дели? В каких сферах она возможна?

— Индия — давний друг и один из ключевых международных партнеров России. Поддерживаем интенсивный политический диалог, фундаментом которого выступают регулярные доверительные контакты между лидерами. Традиционно высока плотность взаимодействия по линии советов безопасности, промышленных, энергетических, финансовых и транспортных ведомств. Регулярно проводятся консультации по линии министерств иностранных дел.

Таким образом нам удается не только успешно координировать позиции Москвы и Нью-Дели по насущным проблемам регионального и глобального уровня, но и вырабатывать взаимоприемлемые позиции по широкому кругу вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Это особенно актуально с учетом поставленной лидерами задачи довести к 2030 году объем взаимной торговли до $100 млрд.

В данном контексте предпринимаем шаги по формированию и укреплению неуязвимых для санкционного давления финансовых и логистических каналов. Прорабатываются варианты активизации перевозок по морской артерии Владивосток — Ченнаи. Изучаются возможности совместного освоения Северного морского пути, который может стать реальной альтернативой Суэцкому каналу.

Владивостокский морской торговый порт Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Продолжается поступательное развитие кооперации в сферах машиностроения, сельского хозяйства, производства военной техники. Идет работа над соглашениями о взаимной защите инвестиций, а также о зоне свободной торговли между Индией и ЕАЭС. Набирает обороты сотрудничество в области высоких технологий — освоение космоса, обеспечение информационной безопасности.

Рассматриваются перспективы реализации проектов в сферах телекоммуникаций, спутниковой и мобильной связи, цифровизации государственного управления и городской инфраструктуры, морских кабельных систем.

Поставки энергоносителей занимают особое место в структуре двустороннего товарооборота. Общеизвестна важнейшая роль, которую закупки российской нефти играют в укреплении энергетической безопасности Индии. Они позволяют уверенно преодолевать турбулентные явления на мировом рынке, в том числе нынешний кризис, возникший по причине американской агрессии против Ирана. Профильные российские и индийские структуры находятся в постоянном контакте по этим и другим актуальным вопросам.

Кстати, углеводороды — не единственный источник энергии, доступный Индии благодаря сотрудничеству с Россией. Успешно реализуется проект возведения на ее территории АЭС «Куданкулам». Решаются вопросы выделения новой площадки для строительства в Индии атомной электростанции российского дизайна.

— С 8 июля режим прекращения огня между США и Ираном фактически рухнул, поскольку Вашингтон возобновил удары по иранской территории и отозвал санкционные послабления на экспорт иранской нефти. В ответ Тегеран атаковал суда в Ормузском проливе. Насколько эта эскалация угрожает энергобезопасности азиатских партнеров России, прежде всего Индии и Китая, критически зависимых от прохода через пролив, — и обсуждает ли Москва с ними экстренные меры на этот случай?

— Как я уже упомянул, мы поддерживаем регулярный контакт как с нашими индийскими и китайскими друзьями, так и с другими международными партнерами. Очень важно, что есть единое понимание — путь к выходу из тяжелейшего кризиса в зоне Персидского залива, чреватого непредсказуемыми последствиями для стран региона и всего мира, лежит исключительно через деэскалацию и возобновление полноформатных политико-дипломатических усилий.

Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему странам АТР нужны БРИКС и ШОС, а не AUKUS

— Как Москва реагирует на дальнейшее укрепление AUKUS (трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США) и других закрытых блоковых форматов США в Индо-Тихоокеанском регионе? Рассматриваются ли ответные шаги по линии ШОС или БРИКС?

— Не думаю, что стоит использовать терминологию «Индо-Тихоокеанский регион». Это сугубо западный, конфронтационный проект, нацеленный на подавление геополитических соперников и экономических конкурентов. Международная система, включая ООН, оперирует понятием Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня даже «Объединенному командованию вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанской зоне» (INDOPACOM) вернули прежнее «тихоокеанское» название (PACOM). Хотя суть, конечно, остается прежней.

«Индо-тихоокеанство» предполагает замену позитивных кооперационных механизмов, десятилетиями существовавших в Азии, сетью блоковых конструкций. Вряд ли такие форматы, как AUKUS, правомерно называть «оборонными». Они запускались исключительно под задачи сдерживания и противодействия.

США, Франция, Германия, Великобритания, Канада и ЕС в связке с азиатскими союзниками, прежде всего Японией, Республикой Корея, Австралией и Новой Зеландией, работают над созданием в регионе аналога НАТО. Даже название уже есть — «Организация Индо-Тихоокеанского договора».

Вновь пошли разговоры об открытии в Токио первого в АТР офиса Североатлантического альянса. В попытке легитимизировать его присутствие в Азии Запад стал активно продвигать нарратив о «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона».

Все это неизбежно ведет к милитаризации и эскалации напряженности в регионе. Страны Азии хотели бы жить в другой системе координат — сотрудничества и совместного развития. Отсюда интерес к выстраиванию партнерских связей с такими конструктивными, практико-ориентированными объединениями, как ШОС и БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Географический ареал деятельности ШОС сегодня простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы, охватывая в общей сложности 27 государств. В 2023 году членский статус приобрел Иран, в 2024 году — Белоруссия. При этом к объединению продолжают тянуться все новые и новые страны.

Процесс расширения БРИКС также отражает стремление государств Глобального Юга и Востока к созданию более справедливой и многополярной международной системы. Среди новых азиатских партнеров объединения — Вьетнам, Малайзия, Таиланд. Индонезия в прошлом году стала его полноправным членом. В AUKUS же никто записываться не спешит — за исключением тех игроков, которые уже встроились в блоковую архитектуру.

Россия выступает за углубление межплатформенных связей многосторонних институтов, руководствующихся позитивной повесткой прикладного взаимодействия, с прицелом на формирование единого кооперационного пространства в Евразии.

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