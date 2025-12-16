Главный расист Европы: почему в Финляндии так ненавидят азиатов и русских

Победительница конкурса «Мисс Финляндия» оказалась в центре громкого скандала. Девушку обвинили в расизме после того, как она на камеру высмеяла жителей Китая. Позже модель принесла извинения, но этот случай вскрыл большую проблему: расизм в Суоми укоренился абсолютно на всех уровнях и обратил на себя внимание международных правозащитных организаций. Как финны относятся к другим нациям и где стоит искать первопричины их ненависти к азиатам и русским — в материале NEWS.ru.

Почему мисс Финляндия обвинили в расизме

Королева красоты из Финляндии Сара Джафче в конце ноября опубликовала в своих соцсетях фотографию, на которой позировала, оттягивая пальцами уголки глаз. Этот снимок в закрытой группе опубликовала ее подруга, добавившая к посту подпись на финском «ем с китайцем». При этом сама Джафче утверждает, что ее жест был лишь реакцией на головную боль и давление во время ужина с друзьями.

Публикация вызвала шквал критики в интернете и СМИ, после чего 11 декабря организаторы конкурса «Мисс Финляндия» публично принесли извинения за Джафче и объявили о лишении ее титула. А 15 декабря стало известно, что уже сама модель попросила прощения за свой жест. Она написала пост, в котором заявила, что считает «уважение к людям, их происхождению и различиям» одной из важнейших ценностей. Позже Сара записала видео с извинениями на английском и китайском языках. Финские власти не отреагировали на случившееся.

Королева красоты из Финляндии Сара Джафче Фото: Социальные сети

Почему в Финляндии процветает расизм

Правительство Финляндии публично декларирует свое стремление бороться с расизмом. В июне 2024 года премьер-министр страны Петтери Орпо объявил о подготовке национальной программы действий по предотвращению «насильственной радикализации и экстремизма». Однако слова политиков расходятся с делами.

За год до заявления Орпо организация Amnesty International заявила, что иммиграционная политика Финляндии «противоречит правам человека».

«Опыт и сохранение структурного расизма ставят под угрозу жизнь и свободу отдельных людей и целых сообществ. Наследие колониализма и расизма затрагивает обширные сферы общественной жизни, по-разному влияя на жизнь лиц, ищущих убежища, беженцев, мигрантов и представителей расовых меньшинств, таких как саамы, цыгане, чернокожие, африканцы, азиаты и русские», — говорится в докладе.

Особое возмущение правозащитников вызвали планы Хельсинки сократить до минимума прием заявлений о предоставлении убежища для иностранцев, отменить гарантированное право на основные медицинские услуги для лиц без документов и дифференцировать меры социального обеспечения для местного населения и приезжих.

Несмотря на критику, расистские настроения и нарративы в Финляндии никуда не делись. Так, телерадиовещатель Yle со ссылкой на доклад полицейской академии в ноябре 2025 года сообщил: число преступлений на почве ненависти в Суоми достигло рекордного уровня. Чаще всего их жертвами становятся граждане России, Эстонии и других стран бывшего СССР.

«По сравнению с 2023 годом количество преступлений по отношению к русским увеличилось», — гласит документ.

Мигранты переходят границу Финляндии Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что именно русские, а не уроженцы азиатских стран стали главным объектом финского расизма.

«У финнов нет никакого расизма, кроме как к русским. Во всем остальном они ничем особо не отличаются от остальных европейцев. Но к русским в Финляндии действительно относятся плохо — в этом отношении они выделяются даже на фоне остальных стран ЕС», — подчеркнул собеседник.

Почему финны ненавидят русских

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посольского круглого стола по украинскому урегулированию 11 декабря заявил, что Финляндия превратилась в одно из наиболее русофобских государств.

«[Финляндия] пытается выступать в первых рядах тех, кто требует наказать Россию, никогда не договариваться больше с Россией ни о чем, а только с ней воевать и враждовать», — подчеркнул глава МИД РФ.

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов считает, что истоки такой ненависти финнов к русским следует искать в истории. Он напомнил NEWS.ru, как в годы Второй мировой войны они активно пособничали гитлеровской Германии — и это было не просто идейное сотрудничество.

«В концентрационных лагерях эти нелюди издевались над нашими стариками, женщинами, детьми, военнопленными. Все это сопровождалось очевидными русофобскими, антисемитскими и прочими пояснениями с их стороны. Эти многочисленные факты в период добрых российско-финских отношений мы старались не выпячивать, хотя они никуда не делись. Это остается в нашей памяти, в нашей истории. Ничего нового здесь нет. Поэтому, помимо шуток, были вещи совершенно нешуточные», — пояснил эксперт.

Фото: Zuma\TASS

По словам Климова, сегодня в Финляндии остается немало людей, активно пропагандирующих ненависть к россиянам. Именно они привели страну в НАТО и пытаются сделать из нее «русофобствующего соседа» РФ, подчеркнул он.

«Фактически финны идут по дорожке, по которой шел неонацистский киевский режим. Почему это произошло? На мой взгляд, по двум причинам: денацификация была проведена не до конца, остались, скажем так, „корешки“. Второе — эффективная работа противников. Эта работа шла не один год. Я видел, как это делается. Мы предупреждали наших коллег, но меры не были приняты, и все это начало прорастать», — считает Климов.

По мнению сенатора Владимира Джабарова, в будущем России следует сохранить прагматичный подход в отношениях с финнами — например, не возобновлять с ними экономические связи без ощутимой выгоды для РФ.

«В каждом конкретном случае Россия будет рассматривать отдельно вопрос, стоит ли возобновить контакты с теми странами, что когда-то эти связи разорвали. „Добро пожаловать все обратно“ — так не будет. Есть страны, с которыми мы можем выстраивать отношения, а есть страны, которые запятнали себя воинствующей русофобией. То, что финны будут жалеть о том, что они разрывали с нами все связи последние три года, несомненно. Они уже несут большой ущерб из-за этого», — заключил Джабаров.

