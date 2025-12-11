Финляндия превратилась в одно из наиболее русофобских государств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию. По его словам, страна стремится возглавить ряды тех, кто требует наказать Россию и отказаться от любых переговоров с ней.

Финляндия превратилась в одно из наиболее русофобских государств и пытается выступать в первых рядах тех, кто требует наказать Россию, никогда не договариваться больше с Россией ни о чем, а только с ней воевать и враждовать, — сказал Лавров.

Министр напомнил о послевоенном периоде, когда, по его словам, страны были добрыми соседями, граница была открыта, а финская промышленность развивалась на дешевых российских энергоносителях. Он выразил недоумение резкой сменой курса Хельсинки, отметив, что в настоящее время «как будто слетела позолота» с финских политиков, включая нынешнего президента Александра Стубба.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не намерена возобновлять экономические связи с Финляндией исключительно из-за их желания. По его словам, в этом нет никакой необходимости, учитывая враждебное отношение Хельсинки к Москве.