Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 22:54

В США заявили о недопущении пользования Венесуэлой другими странами

Рубио: США не допустят превращения Венесуэлы в оперативный хаб

Госдепартамент США Госдепартамент США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о решимости Вашингтона не допустить превращения Венесуэлы в плацдарм для других стран. В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволят использовать территорию республики как «оперативный хаб».

Нельзя превращать Венесуэлу в оперативный хаб, — сказал он.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении масштабного удара по Венесуэле и захвате ее президента Николаса Мадуро с супругой. Вашингтон обозначил, что намерен сохранять полный контроль над ситуацией в стране.

Слова Рубио указывают на намерение США не только сменить режим в Каракасе, но и не допустить усиления в регионе геополитических конкурентов, которые имели тесные связи с правительством Мадуро. Это заявление формирует рамки будущей политики Вашингтона в отношении Венесуэлы.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обратил внимание, что главы европейский стран, поддерживающие госпереворот в Венесуэле, не понимают свою дальнейшую судьбу. Не исключено, что именно их может ожидать аналогичная участь. По словам ученого, покорность сторонников действий Белого дома может дорого обойтись.

Венесуэла
Марко Рубио
страны
хаб
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз не смог согласовать заявление по Венесуэле из-за одной страны
Рубио пригрозил еще одной стране после операции в Венесуэле
В США заявили о недопущении пользования Венесуэлой другими странами
Потерявший сознание водитель устроил ДТП на Кубани
«112» озвучил имя скончавшейся после приема в клинике москвички
В работе российского интернет-провайдера зафиксирован сбой
«Локомотив» вновь вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ
«Так себе»: ветераны «Альфы» оценили действия спецназа США в Венесуэле
Страны ОПЕК+ рассмотрели заморозку квоты на нефтедобычу
«Кошелек» Зеленского оборудовал в квартире тайник с любопытным содержимым
Экс-морпех указал на опасность операции в Венесуэле для мирового порядка
«Спартак» вырвал победу у «Торпедо» в матче КХЛ
Россиянам раскрыли, какие данные никогда нельзя передавать третьим лицам
На Западе раскрыли, что станет с Украиной после инцидента в Венесуэле
В Сургуте возбудили дело после избиения толпой подростка в торговом центре
Раскрыты подробности гибели двух мальчиков в Татарстане
Два человека погибли и 150 пострадали от удара молнии на фестивале
Украинский дрон влетел в недостроенную многоэтажку в Курске
Ароматные, хрустящие и красивые! Рождественские пряники козули за полчаса
Умерла актриса из «Слова пацана» Березовец-Скачкова: причины смерти
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.