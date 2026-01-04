В США заявили о недопущении пользования Венесуэлой другими странами Рубио: США не допустят превращения Венесуэлы в оперативный хаб

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о решимости Вашингтона не допустить превращения Венесуэлы в плацдарм для других стран. В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволят использовать территорию республики как «оперативный хаб».

Нельзя превращать Венесуэлу в оперативный хаб, — сказал он.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении масштабного удара по Венесуэле и захвате ее президента Николаса Мадуро с супругой. Вашингтон обозначил, что намерен сохранять полный контроль над ситуацией в стране.

Слова Рубио указывают на намерение США не только сменить режим в Каракасе, но и не допустить усиления в регионе геополитических конкурентов, которые имели тесные связи с правительством Мадуро. Это заявление формирует рамки будущей политики Вашингтона в отношении Венесуэлы.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обратил внимание, что главы европейский стран, поддерживающие госпереворот в Венесуэле, не понимают свою дальнейшую судьбу. Не исключено, что именно их может ожидать аналогичная участь. По словам ученого, покорность сторонников действий Белого дома может дорого обойтись.