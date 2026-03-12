Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 19:33

Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
ВСУ нанесли удар с применением беспилотных летательных аппаратов по больнице в ДНР. Как сообщило Минобороны РФ, в результате атаки погибли восемь человек, еще 10 получили ранения. Трагедия произошла в тот же день, когда был нанесен ракетный удар по Брянску, жертвами которого также стали мирные жители. Почему Киев развязал террор против гражданского населения и каким будет ответ России — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе по медикам в ДНР

Министерство обороны России 12 марта сообщило, что атака ВСУ на медучреждение в Донецкой Народной Республике произошла 10-го числа, около 03:40 по московскому времени. Украинская армия использовала четыре БПЛА самолетного типа, которые намеренно атаковали гражданский объект.

В МО случившееся охарактеризовали как теракт, жертвами которого стали восемь медиков. Еще 10 человек, среди которых девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», — говорится в сообщении министерства.

В общей сложности в момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 представителей медперсонала. Минобороны подчеркнуло, что данный объект никогда не использовался в военных целях.

«Его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали», — гласит заявление.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru назвал атаку ВСУ позором для Киева. По его словам, подобные удары доказывают: украинская власть не намерена идти ни на какие переговоры с Россией.

«Это элемент запугивания. Они проигрывают на линии боевого соприкосновения и решили отыграться на мирных жителях, на медиках. Это низко. Киев в очередной раз показал свое лицо», — подчеркнул парламентарий.

Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску. В результате удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения, повреждены транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры, в том числе гражданские Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску. В результате удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения, повреждены транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры, в том числе гражданские Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как ВСУ атакуют гражданское население

В тот же день, когда больница в ДНР подверглась атаке БПЛА, ВСУ нанесли удары по Брянску с применением ракет Storm Shadow. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская армия использовала не менее восьми боеприпасов. В результате нападения погибли семь человек, еще 42 пострадали. Среди госпитализированных — один ребенок.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Ведомство уточнило, что в ходе удара было повреждено более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства.

Кроме того, 12 марта стало известно о налете БПЛА на школу во Власовке в Луганской Народной Республике. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, удар ВСУ по этому объекту стал уже вторым за последний месяц.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru назвал украинских военных и политическое руководство страны «бандерлогами», которые не останавливаются ни перед чем.

«Для них медицинские учреждения, гражданская инфраструктура, люди, чистящие снег, — это не случайные жертвы, а приоритетные цели. Они охотятся за этим специально», — подчеркнул эксперт.

Как Россия ответит на удары ВСУ

После атаки на Брянск Организация Объединенных Нация заявила, что выступает против нападений на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры. При этом ни о каких реальных мерах в отношении Киева ООН не объявляла.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию организации. По ее словам, ООН, комментируя теракты Киева, из раза в раз ограничивается общими фразами.

«А зачем они тогда вообще все нужны? Представители генерального секретаря, сотрудники секретариата — что они делают? Хочу обратить внимание, что мой вопрос правомочен, ведь они работают на те деньги, что им направляют страны-члены», — подчеркнула дипломат.

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что Россия сама должна отвечать на атаки ВСУ по гражданским, причем максимально жестко.

Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Они уже получают за это и будут получать. Мы будем утюжить ВСУ, потому что никто терпеть уже не будет. Придется бить их вдребезги, чтобы полностью отбить желание наносить удары, особенно по гражданским объектам», — сказал Колесник.

Дандыкин выразил уверенность, что Москва сделает необходимые выводы и даст жесткий ответ за гибель мирных жителей.

«На мой взгляд, надо бить. Это необязательно будет разовый удар оружием вроде „Орешника“. Ответ должен быть системным. <…> Наносить удары нужно регулярно, постоянно и не „в растопырку“ по всей Украине, а концентрированно — на конкретных направлениях. А самое главное — идти вперед, освобождать территории, гнать их с нашей земли. Никаких переговоров сейчас быть не может — цели спецоперации никто не отменял: демилитаризация и денацификация. А глядя на то, сколько у них появилось оружия и бандеровцев, становится ясно: работу надо продолжать», — резюмировал военэксперт.

