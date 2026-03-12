Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени

ВСУ нанесли удар с применением беспилотных летательных аппаратов по больнице в ДНР. Как сообщило Минобороны РФ, в результате атаки погибли восемь человек, еще 10 получили ранения. Трагедия произошла в тот же день, когда был нанесен ракетный удар по Брянску, жертвами которого также стали мирные жители. Почему Киев развязал террор против гражданского населения и каким будет ответ России — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе по медикам в ДНР

Министерство обороны России 12 марта сообщило, что атака ВСУ на медучреждение в Донецкой Народной Республике произошла 10-го числа, около 03:40 по московскому времени. Украинская армия использовала четыре БПЛА самолетного типа, которые намеренно атаковали гражданский объект.

В МО случившееся охарактеризовали как теракт, жертвами которого стали восемь медиков. Еще 10 человек, среди которых девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», — говорится в сообщении министерства.

В общей сложности в момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 представителей медперсонала. Минобороны подчеркнуло, что данный объект никогда не использовался в военных целях.

«Его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали», — гласит заявление.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru назвал атаку ВСУ позором для Киева. По его словам, подобные удары доказывают: украинская власть не намерена идти ни на какие переговоры с Россией.

«Это элемент запугивания. Они проигрывают на линии боевого соприкосновения и решили отыграться на мирных жителях, на медиках. Это низко. Киев в очередной раз показал свое лицо», — подчеркнул парламентарий.

Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску. В результате удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения, повреждены транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры, в том числе гражданские Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как ВСУ атакуют гражданское население

В тот же день, когда больница в ДНР подверглась атаке БПЛА, ВСУ нанесли удары по Брянску с применением ракет Storm Shadow. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская армия использовала не менее восьми боеприпасов. В результате нападения погибли семь человек, еще 42 пострадали. Среди госпитализированных — один ребенок.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Ведомство уточнило, что в ходе удара было повреждено более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства.

Кроме того, 12 марта стало известно о налете БПЛА на школу во Власовке в Луганской Народной Республике. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, удар ВСУ по этому объекту стал уже вторым за последний месяц.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru назвал украинских военных и политическое руководство страны «бандерлогами», которые не останавливаются ни перед чем.

«Для них медицинские учреждения, гражданская инфраструктура, люди, чистящие снег, — это не случайные жертвы, а приоритетные цели. Они охотятся за этим специально», — подчеркнул эксперт.

Как Россия ответит на удары ВСУ

После атаки на Брянск Организация Объединенных Нация заявила, что выступает против нападений на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры. При этом ни о каких реальных мерах в отношении Киева ООН не объявляла.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию организации. По ее словам, ООН, комментируя теракты Киева, из раза в раз ограничивается общими фразами.

«А зачем они тогда вообще все нужны? Представители генерального секретаря, сотрудники секретариата — что они делают? Хочу обратить внимание, что мой вопрос правомочен, ведь они работают на те деньги, что им направляют страны-члены», — подчеркнула дипломат.

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что Россия сама должна отвечать на атаки ВСУ по гражданским, причем максимально жестко.

Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Они уже получают за это и будут получать. Мы будем утюжить ВСУ, потому что никто терпеть уже не будет. Придется бить их вдребезги, чтобы полностью отбить желание наносить удары, особенно по гражданским объектам», — сказал Колесник.

Дандыкин выразил уверенность, что Москва сделает необходимые выводы и даст жесткий ответ за гибель мирных жителей.

«На мой взгляд, надо бить. Это необязательно будет разовый удар оружием вроде „Орешника“. Ответ должен быть системным. <…> Наносить удары нужно регулярно, постоянно и не „в растопырку“ по всей Украине, а концентрированно — на конкретных направлениях. А самое главное — идти вперед, освобождать территории, гнать их с нашей земли. Никаких переговоров сейчас быть не может — цели спецоперации никто не отменял: демилитаризация и денацификация. А глядя на то, сколько у них появилось оружия и бандеровцев, становится ясно: работу надо продолжать», — резюмировал военэксперт.

