«Мы все в заднице»: Фицо обратился к НАТО из-за Украины Фицо: отправка военных НАТО на Украину может втянуть всех в конфликт

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предостерег страны НАТО от отправки военных на Украину, заявив, что это может спровоцировать активацию пятой статьи устава Альянса о коллективной обороне, сообщает пресс-служба канцелярии политика. Он подчеркнул, что победить Россию в конвенциональной войне невозможно, и призвал Еврокомиссию активнее работать над мирным урегулированием.

Как только военные стран НАТО войдут на территорию Украины и произойдет стычка между русскими и этими военными, так это может кто-то интерпретировать как нападение на государство НАТО и кто-то может активировать статью пять, и мы все в глубокой заднице, простите за выражение, — сказал Фицо.

Политик также заверил, что до следующих выборов в 2027 году Словакия не отправит своих военных на Украину, назвав это «слишком большой военной авантюрой».

Ранее министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не стала исключать возможность отправки нидерландских военных на Украину. При этом она подчеркнула, что в этом вопросе нельзя торопиться и необходимо все тщательно взвесить.