Зеленский ответил, поддерживает ли контакты с Орбаном Зеленский заявил, что не поддерживает контактов с Орбаном

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не общается с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В интервью газете Politico он рассказал, что якобы предлагал политику приехать на Украину через главу словацкого кабмина Роберта Фицо.

По словам Зеленского, он пригласил Фицо по телефону, тот согласился назначить дату, но затем «исчез». Аналогичное приглашение через словацкого премьера было передано и Орбану — предлагалась встреча в двустороннем или трехстороннем формате.

Украина с 27 января прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». В ответ Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС для Киева на €90 млрд. Орбан заявлял, что Будапешт располагает данными о технической исправности трубы, а блокада носит исключительно политический характер. В исправности трубы также убежден словацкий премьер.

Ранее украинский президент утверждал, что на восстановление нефтепровода «Дружба» может потребоваться от полутора до двух месяцев. По его словам, такой срок назвали в государственной компании «Нафтогаз».