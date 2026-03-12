ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии

Страны ЕС пообещали финансовую поддержку Украине в обмен на продолжение боевых действий, сообщил источник из партии «Слуга народа» в интервью «Украинской правде». В связи с этим президент страны Владимир Зеленский поручил политическому руководству разработать механизмы продления конфликта с Россией.

Европейцы сказали: «Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги». Под их влиянием Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому на Украине еще несколько лет не будет выборов и как в такой ситуации будет работать Рада, — отметил Зеленский.

Как отмечает издание, украинские депутаты рассчитывали на мирные переговоры, но их приостановили из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Теперь многие в Раде убеждены, что выборы в ближайшее время не состоятся.

Тем временем подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что военная операция США и Израиля на территории Ирана вгоняет Владимира Зеленского в панику. Эксперт объяснил, что Киев на фоне происходящего теряет поставки вооружений из-за рубежа.