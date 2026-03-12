Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового

На сегодняшний день мировое фигурное катание можно описать, как раскованное и легкое, но без четверных прыжков, заявила NEWS.ru многократная чемпионка мира, России и Европы Ирина Слуцкая. Она отметила, что на российских стартах очень высокий технический уровень.

Я отношу нас к большому миру, но нас в нем нет. На сегодняшний день мы видим, как выглядит мировое фигурное катание. Это достаточно раскованное, легкое, взрослое катание, но без прыжков в четыре оборота. В то же время мы видим другую сторону фигурного катания, другое искусство. Когда мы смотрим российские соревнования, отмечаем очень высокий технический уровень. Огромное количество спортсменов в достаточно юном возрасте исполняют очень сложные прыжки, — сказала Слуцкая.

Ранее Слуцкая заявила, что американский фигурист Илья Малинин не справился с волнением во время произвольной программы на Олимпийских играх, поскольку все уже повесили на него золотую медаль. Она удивилась, что спортсмен так плохо откатал решающую программу.

Также Слуцкая заявила, что у российской фигуристки Аделии Петросян не все получилось на Олимпиаде-2026, но фигуристка преодолела волнение и достойно выступила. Она назвала молодую спортсменку героиней.