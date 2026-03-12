Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:49

«У нее карьера и не началась»: Слуцкая о возвращении Валиевой на лед

Слуцкая не исключила успешное возобновление карьеры Валиевой

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российская фигуристка Камила Валиева является талантливой спортсменкой, у которой не успела начаться карьера, заявила в интервью NEWS.ru многократная чемпионка мира, России и Европы Ирина Слуцкая. По ее мнению, если спортсменка захочет полностью выкладываться на тренировках, то может успешно вернуться в спорт.

Это талантливая спортсменка. Если она действительно захочет тренироваться, полностью выкладываться в тренировочном процессе, почему бы и нет? Камила молодая, у нее карьера, можно сказать, и не началась. Мы знаем примеры, когда катались в 25-26 лет. Главное, чтобы хватило сил и не было травм, — сказала Слуцкая.

Ранее Валиева отбыла дисквалификацию за допинг и возобновила карьеру. В начале года она выступила на чемпионате России по прыжкам. 1 октября стало известно, что Валиева решила возобновить карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

До допинг-скандала спортсменка тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Валиева трогательно попрощалась с тренером, вручив ей букет цветов.

