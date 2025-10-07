Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Валиева сделала «прощальный» подарок Тутберидзе

Камила Валиева подарила букет цветов Тутберидзе перед переходом к Навке

Российская фигуристка Камила Валиева подарила букет цветов тренеру Этери Тутберидзе, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Таким образом спортсменка попрощалась с Тутберидзе перед переходом в академию Татьяны Навки.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, согласно которому российская фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года, были аннулированы.

Ранее сообщалось, что Валиева решила вернуться в спорт после завершения срока дисквалификации. Начать тренировки она планирует в конце октября, а участвовать в соревнованиях — с конца декабря. Последний раз Валиева выходила на старт на чемпионате России 2023 года, где заняла третье место.

До этого стало известно, что фигуристка будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской. Навка подтвердила информацию и заявила о готовности поддержать спортсменку. Она отметила, что это отличная новость для ее академии.

