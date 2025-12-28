Крупное хранилище горюче-смазочных материалов, предназначавшихся для Вооруженных сил Украины, было уничтожено в районе населенного пункта Низы в Сумской области, сообщили в российских силовых ведомствах РИА Новости. По данным источника, возникший после удара сильный пожар не удавалось ликвидировать на протяжении нескольких часов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее представители российских силовых ведомств рассказали, что подразделения группировки «Север» значительно продвинулись в лесном массиве возле Лимана на Харьковском направлении, заняв 14 украинских укрепленных пунктов. По их информации, солдаты противника оставили свои позиции, при этом на шести из занятых объектов личный состав ВСУ отсутствовал. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин, находясь на командном пункте объединенной группировки войск, заявил, что российские военные добились успехов в зоне СВО, которыми могут порадовать граждан. Он отметил, что целью его визита является обсуждение общей ситуации на фронте. Глава государства также получил доклад об освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.