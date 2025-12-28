Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 09:34

ВС России точным ударом «обескровили» боевую технику ВСУ

ВС России уничтожили крупное хранилище ГСМ для ВСУ в Сумской области

Фото: Социальные сети
Крупное хранилище горюче-смазочных материалов, предназначавшихся для Вооруженных сил Украины, было уничтожено в районе населенного пункта Низы в Сумской области, сообщили в российских силовых ведомствах РИА Новости. По данным источника, возникший после удара сильный пожар не удавалось ликвидировать на протяжении нескольких часов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В районе населенного пункта Низы Сумской области уничтожено крупное хранилище ГСМ для нужд ВСУ. Возгорание не могли потушить в течение нескольких часов, — говорится в сообщении.

Ранее представители российских силовых ведомств рассказали, что подразделения группировки «Север» значительно продвинулись в лесном массиве возле Лимана на Харьковском направлении, заняв 14 украинских укрепленных пунктов. По их информации, солдаты противника оставили свои позиции, при этом на шести из занятых объектов личный состав ВСУ отсутствовал. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин, находясь на командном пункте объединенной группировки войск, заявил, что российские военные добились успехов в зоне СВО, которыми могут порадовать граждан. Он отметил, что целью его визита является обсуждение общей ситуации на фронте. Глава государства также получил доклад об освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

Сумская область
ВС РФ
ВСУ
топливо
пожары
удары
атаки
