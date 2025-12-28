Самодельный коньяк из водки: ароматный напиток за 3 дня — дешево и вкусно

Домашний коньячный напиток — это не попытка воспроизвести фабричную технологию, а способ придать водке благородный вкус и глубокий аромат. Несколько доступных ингредиентов, немного времени на настаивание — и вы получаете напиток с мягкими дубовыми, ванильными и фруктовыми оттенками. Такой рецепт давно используют дома для праздничного стола.

Возьмите 1 литр водки с нейтральным вкусом и перелейте в стеклянную банку. Добавьте 2 столовые ложки дубовой щепы, предварительно ошпаренной кипятком. Положите 1 чайную ложку черного чая без ароматизаторов, всыпьте 1 чайную ложку сахара и добавьте 3-4 зернышка кориандра.

Положите 1 лавровый лист, 2 гвоздички и кусочек стручка ванили длиной около 1 см. Бросьте 3 изюминки для легкой фруктовой нотки. Закройте банку крышкой и тщательно встряхните.

Поставьте напиток в темное место на 3 дня. Встряхивайте банку 1 раз в сутки. Через 72 часа процедите напиток через фильтр или марлю, разлейте по бутылкам и дайте ему отдохнуть еще 12 часов — вкус станет мягче и гармоничнее.

Совет: если хотите более насыщенный цвет и вкус, увеличьте время настаивания до 5–7 дней.

Помните, что алкоголь вредит вашему здоровью!

