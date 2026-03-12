Готовим немецкий штрейзелькухен — пирог, от которого невозможно оторваться

В каждой немецкой семье есть свой рецепт этого пирога, который передают из поколения в поколение. Его часто подают к воскресному кофе в компании с густыми сливками, и это, пожалуй, лучший способ почувствовать себя в центре Европы, не покупая билет на поезд. Секрет этого пирога в контрасте: тонкий слой рассыпчатого песочного теста, сочная, чуть карамелизованная яблочная начинка с кислинкой и хрустящая масляная крошка, которая покрывает пирог золотистой шапкой. Готовится он проще, чем кажется, а результат неизменно вызывает восторг.

Начнем с теста. В глубокую миску просейте 250 г пшеничной муки, добавьте 100 г сахарной пудры, щепотку соли и пакетик ванильного сахара. 150 г сливочного масла, только что из холодильника, нарежьте мелкими кубиками и быстро вотрите в мучную смесь кончиками пальцев, чтобы получилась жирная крошка. Затем добавьте один яичный желток и пару столовых ложек холодной воды. Замесите гладкое тесто, укройте и поставьте в холодильник на полчаса.

Возьмите примерно 800 г яблок. Уберите с них кожуру, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками — не мельчите, пусть они чувствуются в пироге. Сбрызните яблоки соком половины лимона, чтобы не потемнели, и слегка присыпьте корицей. Если любите изюм, можно добавить и его, предварительно распарив в кипятке.

Теперь главный штрих — штрейзель, то есть та самая хрустящая крошка. В отдельной миске смешайте 150 г муки, 100 г сахара и чайную ложку молотой корицы. 100 г холодного масла натрите на крупной терке и добавьте в мучную смесь. Быстро разотрите все пальцами, пока не получится крупная неоднородная крошка. Если масло начнет таять, поставьте миску в холодильник. Идеальный штрейзель должен оставаться рассыпчатым, не слипаться в комок.

Достаньте тесто из холодильника. Раскатайте его в круг толщиной около 5 мм и аккуратно переложите в разъемную форму диаметром 24–26 см, сформировав невысокие бортики. Тесто должно лежать плотно, без пузырей. Наколите его дно вилкой в нескольких местах, чтобы при выпечке оно не вздулось. Выложите на него яблочные дольки ровным слоем — можно горкой, если яблок много, в процессе они осядут. И последний аккорд: обильно посыпьте пирог приготовленной масляной крошкой, стараясь покрыть всю поверхность равномерно. Отправляйте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40–45. Ориентируйтесь на цвет: штрейзель должен стать румяным, а яблочный сок, пузырясь, слегка карамелизоваться по краям. Готовый пирог не вынимайте из формы сразу — дайте ему постоять минут 10–15, тогда он легче отделится.

Совет: чтобы яблоки в начинке не превратились в повидло, берите плотные кисловатые сорта вроде «Гренни Смит» или «Симиренко». Они держат форму и балансируют сладость штрейзеля. А для особого шарма подавайте пирог с ложкой холодного ванильного соуса или взбитыми сливками — так вкус раскроется ярче.

