Ленивый постный винегрет с солеными грибами за полчаса

Постный винегрет — находка для тех, кто следит за фигурой или соблюдает пост. Он яркий, хрустящий и готовится из того, что всегда под рукой. Забудьте о майонезе!

Берем по 150 г вареной свеклы, картофеля и моркови. Добавляем 100 г соленых грибов, 2 огурца и лук — все мелко рубим. Для заправки: 1 ст. л. лимонного сока, масло и щепотка горчицы. Перемешиваем в миске, даем настояться 10 минут. Такой постный винегрет особенно хорош весной: бодрит и очищает организм.

Ранее мы поделились рецептом постного яблочного пирога.