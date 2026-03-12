Вдову Хаменеи «похоронили» раньше времени в иранских СМИ Fars: вдова Хаменеи осталась жива вопреки сообщениям в прессе

Вдова погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи могла остаться в живых вопреки заявлениям местных СМИ, сообщило издание Fars. Второго марта журналисты писали, что она впала в кому и умерла.

Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой, — уточнили в издании.

Ранее гибель своих родных подтвердил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, в том числе своей супруги и сестры. Кроме того, жертвой атаки, совершенной 28 февраля, стал и его отец — рахбар Али Хаменеи. Новый глава страны подчеркнул, что его погибшая сестра посвящала себя служению родителям. На супругу же новый рахбар «возлагал надежды».

До этого Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении объявил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. Также он призвал всех к единству. По словам лидера республики, ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной.