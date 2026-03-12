В тюрьме скончался бывший вор в законе Дато Кутаисский В тюрьме Бейрута скончался бывший вор в законе Давид Чихвария

В тюрьме Бейрута на 62-м году жизни умер бывший вор в законе Давид Чихвария, известный в преступном мире как Дато Кутаисский, передает «Прайм Крайм». Мужчина отбывал срок за кражи.

Подробности о кончине Дато Кутаисского остаются неизвестными. О его заключении в ливанскую тюрьму стало известно два года назад.

В 1994 году Чихвария был коронован после того, как отбыл шестилетний срок за незаконное хранение оружия и хулиганство, вынесенный Гагаринским судом Москвы. Его «крестными отцами» считаются Эмиль Хобский, Шалва Хонский, Гия Тахи и Рама Дзнеладзе.

Чихвария утратил свое положение в криминальном мире из-за разногласий с земляком из Кутаиси, Николаем Тутберидзе (Маци). Конфликт возник из-за определенных вопросов, связанных с лагерной жизнью. В начале 2000-х Дато дважды предстал перед судом в Москве по обвинению в квартирных кражах.

Ранее в мордовской колонии «Торбеевский централ» скончался 65-летний Михаил Михайлов, известный в преступном мире как Не буди. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело осужденного вывезли из исправительного учреждения, похороны прошли в Люберцах.