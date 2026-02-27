Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 08:27

Пожизненно осужденный главарь люберецкой банды умер за решеткой

SHOT: в мордовской колонии скончался криминальный авторитет Михайлов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В мордовской колонии «Торбеевский централ» скончался 65-летний криминальный авторитет Михаил Михайлов, более известный в преступном мире по прозвищу Не буди, сообщает Telegram-канал SHOT. Источник утверждает, что причиной смерти лидера люберецкой банды стала острая сердечная недостаточность.

Тело осужденного уже вывезли из исправительного учреждения, причем помогали грузить гроб в катафалк другие заключенные. Канал утверждает, что родственники Михайлова потратили около 150 тыс. рублей на транспортировку его тела из мордовской ИК-6. Похоронили криминального авторитета в его родных Люберцах.

Михайлов получил свое прозвище из-за характерной татуировки на веках. В начале 2000-х годов он организовал в Люберцах собственную группировку, которая специализировалась на разбойных нападениях и заказных убийствах. Следствию удалось доказать причастность банды минимум к шести расправам, совершенным в период с 2002 по 2008 год. За эти преступления в 2015 году суд приговорил главаря к пожизненному лишению свободы.

Ранее стало известно, что Верховный суд России окончательно утвердил пожизненный срок для Аслана Гагиева по кличке Джако, признанного виновным в организации одной из крупнейших банд киллеров в стране. За «главным киллером страны» и созданным им преступным сообществом числятся десятки убийств политиков, бизнесменов и силовиков, совершенных в период с 2004 года.

