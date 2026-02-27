Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 08:48

«Его хотят убрать в Брюсселе»: Зеленского предупредили об ударе

Политик Филиппо: Зеленский может потерять поддержку Трампа после письма Орбана

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может потерять поддержку американского коллеги Дональда Трампа после публикации открытого письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил французский политик Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, глава правительства устроил Зеленскому настоящую взбучку из-за запрета на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Орбан является главным препятствием для вступления Украины в ЕС и путает карты всем поджигателям войны. Вот почему его хотят убрать в Брюсселе, вот почему он так бесит Зеленского, — отметил Филиппо.

До этого Орбан заявил, что Будапешт заблокирует выделение Киеву очередных €90 млрд (8,1 трлн рублей) до тех пор, пока Украина не отменит запрет на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Глава правительства подчеркнул, что Венгрия не намерена поддаваться шантажу.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. По его словам, глава государства понимает, что ничем хорошим это для него не закончится.

