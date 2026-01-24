Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 07:18

В США увидели панику Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ

Подполковник Дэвис: переговоры с Россией в Абу-Даби вызвали панику Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. По его словам, глава государства понимает, что ничем хорошим это для него не закончится.

За этим столом не три равноправных партнера. Скорее всего, там только два старших партнера, которые скажут третьему: вот условия, принимай их или оставайся наедине с проблемой. Зеленский осознает это и находится в состоянии, близком к панике, — отметил он.

Ранее Зеленский в ходе вечернего обращения заявил, что Киев не будет преградой для мира. Таким образом он резко отреагировал на обвинение главы США Дональда Трампа в затягивании конфликта.

До этого блогер из Соединенных Штатов Джозеф Шуцман сообщил, что для Трампа Украина станет расходным материалом после ударов по Венесуэле, так как хозяин Белого дома захочет сконцентрироваться на продвижении американских интересов в Латинской Америке. По его словам, тревога Зеленского в этой ситуации ясна — Трамп не раз называл украинского президента диктатором.

