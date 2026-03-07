Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Короткая четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в июне с 8-го по 11-е число, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он пояснил, что эти дни стоят в календаре перед длинными выходными в честь Дня России.

Поскольку День России, 12 июня, выпадает на пятницу, а следующий за ним выходной день, суббота, 13 июня, не переносится, у россиян образуются полноценные трехдневные выходные, — отметил Нилов.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что россияне должны больше отдыхать и меньше работать, при этом производительность труда и доходы граждан должны остаться неизменными. По его мнению, обеспечить это смогут новые технологии, в том числе искусственный интеллект. Он добавил, что постепенно рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно.

До этого Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем и закрепить это в Трудовом кодексе. Депутат напомнил, что в 2019 и 2020 годах этот день был рабочим, что создавало «предновогоднюю календарную вакханалию». В последующие годы ситуация улучшилась благодаря правительственным решениям, уточнил он.