07 марта 2026 в 06:01

Украинские дроны ликвидировали над российским регионом

Слюсарь: ВСУ атаковали Ростовскую область БПЛА

Украинские беспилотные летательные аппараты вновь атаковали Ростовскую область, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, несколько дронов было сбито в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском районах.

Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в трех районах — Чертковском, Шолоховском, Миллеровском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — указал он.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что пятиэтажный дом получил сильные повреждения при атаке ВСУ на Севастополь. По его словам, БПЛА сбили, он рухнул рядом со зданием. Сбитый БПЛА, упавший рядом с жилым домом, был начинен взрывчаткой и поражающими металлическими шариками. Губернатор также рассказал, что всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших.

Позже в Сети появилось видео с атакованной ВСУ пятиэтажкой в Севастополе. На записи видно многочисленные обломки обшивки фасада и осколки, разбросанные по улице, а также разрушенные балконы и выбитые окна. По информации источника, большинству жильцов пришлось уехать к родственникам.

Ростовская область
БПЛА
атаки
Юрий Слюсарь
