ВСУ начинили дроны металлическими шариками для атаки на Севастополь Развожаев: ВСУ применили дроны с поражающими элементами при атаке на Севастополь

В Севастополе сбитый БПЛА, упавший рядом с жилым домом, был начинен взрывчаткой и поражающими металлическими шариками, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, здание сильно пострадало в результате инцидента.

Сильно пострадал многоквартирный пятиэтажный дом на Ефремова. <...> Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В очередной раз целью (ВСУ. — NEWS.ru) стали мирные люди, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что девять человек пострадали при атаке ВСУ. По его словам, дрон ударил по пятиэтажному дому.

До этого появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом.

Кроме того, в правительстве ЛНР информировали: в Кременной украинский беспилотник атаковал городскую больницу. По словам министра здравоохранения республики Натальи Пащенко, здание медучреждения получило повреждения, но обошлось без жертв и пострадавших.