06 марта 2026 в 03:02

В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Госдуме разработали законопроект о минимальной почасовой оплате труда в России, сообщил ТАСС глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс, устанавливая МРОЧ одновременно с МРОТ.

Необходимо закрепить такое понятие, как минимальный размер почасовой оплаты в отношении категории граждан, которые работают в формате неполной занятости. И такие предложения сформированы и уже направлены в правительство, — сказал Нилов.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года россияне в 28 отраслях экономики получали среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей. Наибольшие доходы оказались у работников финансовой сферы, страховщиков, сотрудников табачной промышленности и международных организаций.

До этого эксперт Мария Игнатова заявила, что профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой в России по итогам января 2026 года. По ее данным, медианная заработная плата таких специалистов в указанный период достигла 267,3 тыс. рублей в месяц.

