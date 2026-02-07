Названы профессии с доходом свыше 100 тыс. рублей в месяц В России работники 28 отраслей получают больше 100 тыс. рублей в месяц

Россияне в ноябре получали среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей в 28 отраслях экономики, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных. Наибольшие доходы были у работников финансовой сферы и страховщиков, а также у сотрудников табачной промышленности и международных организаций.

В пятерку лидеров также вошли специалисты IT-сферы и нефтегазовой отрасли с доходами около 176 тыс. рублей. Зарплаты выше 150 тыс. рублей зафиксированы в области научных исследований и на водном транспорте, а доходы более 100 тыс. рублей были у работников, занятых производством компьютеров, электрооборудования, нефтепродуктов, медикаментов и химических веществ.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что повышение доходов учителей представляет собой сложную задачу, решение которой в значительной степени определяется возможностями каждого российского региона. Он подчеркнул, что на ситуацию оказывают влияние объективные обстоятельства, такие как пандемия коронавируса и специальная военная операция.