Сирены включили в центре Тель-Авива после предупреждения об атаках Ирана

Люди укрываются на станции метро в Тель-Авиве, Израиль

Сирены включились в центре Тель-Авива после предупреждения об атаках со стороны Ирана, сообщает ТАСС. Отмечается, что после сирен был слышен приглушенный взрыв, который связали с работой сил противовоздушной обороны страны.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля нанесла широкомасштабный удар по крупному военному комплексу на востоке Тегерана, где располагаются штаб-квартиры иранских силовых структур. Операция была проведена военно-воздушными силами еврейского государства на основе данных разведки.

Между тем политолог Андрей Кортунов считает, что Соединенные Штаты навредят собственным союзникам в ближневосточном регионе, если разрушат государственность Ирана. По его мнению, в Вашингтоне и Тель-Авиве взяли курс на радикальное противостояние с Тегераном.

Между тем известно, что арабские страны Персидского залива встревожены масштабами военной кампании на Ближнем Востоке. Объединенные Арабские Эмираты и Катар в частном порядке ведут переговоры с союзниками, чтобы убедить президента США Дональда Трампа сократить сроки операции против Ирана.