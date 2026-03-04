Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 20:20

Тотальный блэкаут наступил в одной стране Ближнего Востока

В Ираке наступил полный блэкаут после массированной кибератаки

Багдад, Ирак Багдад, Ирак Фото: Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Во всем Ираке пропало электричество, передает Times Now. По предварительным данным, свет отключился из‑за кибератаки Израиля на основную подстанцию республики. Электроэнергия пропала во всех провинциях страны.

Власти сообщили, что технические специалисты работают над установлением причины и восстановлением сетей. Другие подробности пока неизвестны. По данным СМИ, между городами Аль-Батха и Наджаф высадились бойцы спецназа.

Ранее логистический центр посольства США вблизи международного аэропорта Багдада подвергся атаке. Проиранская шиитская группировка «Сарайя Ансар ас-Сунна», действующая в Ираке, взяла на себя ответственность за удары. В районе американского лагеря Виктория также слышались взрывы.

В Катаре между тем ввели чрезвычайное положение. Правительство страны также объявило о полном прекращении производства газа и связанных с ним продуктов. Компания Qatar Energy сообщила, что вводит режим форс-мажора для части своих клиентов из-за остановки производства сжиженного природного газа и других местных продуктов.

Ирак
блэкаут
свет
электричество
Израиль
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Киев кусает руку Европы»: Путин об атаке Украины на «Арктик Метагаз»
Путин раскрыл, почему растут цены на газ в Европе
Путин фразой «где больше платят» подколол США по газовому вопросу
В России не покажут фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу: что известно, причины
Сирены включили в центре Тель-Авива после предупреждения об атаках Ирана
Путин дал одно обещание Сийярто в ходе переговоров
Тотальный блэкаут наступил в одной стране Ближнего Востока
Акция у посольства России в Гааге обернулась для Нидерландов неприятностями
Путин с сожалением отметил одну тенденцию в торговле с Венгрией
США на год продлили санкции против Ирана
Машина взорвалась в Краснодаре
В КСИР подсчитали количество судов, атакованных в Ормузском проливе
5 млрд чиновника, ВСУ атаковали многоэтажку, пожар на танкере: что дальше
Посол России указал, к чему привел отказ Австрии от российского газа
Пашинян «разнес» грузинский бар игрой на барабанах и опубликовал видео
Сийярто рассказал Путину, в чем больше всего заинтересована Венгрия
Европейская страна может присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
В деле экс-депутата Госдумы Бальбека появилась новая деталь
Нефть перестала быть спасением для стран Персидского залива
Путин освободил принудительно мобилизованных в ВСУ граждан Венгрии
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.