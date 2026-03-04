Тотальный блэкаут наступил в одной стране Ближнего Востока В Ираке наступил полный блэкаут после массированной кибератаки

Во всем Ираке пропало электричество, передает Times Now. По предварительным данным, свет отключился из‑за кибератаки Израиля на основную подстанцию республики. Электроэнергия пропала во всех провинциях страны.

Власти сообщили, что технические специалисты работают над установлением причины и восстановлением сетей. Другие подробности пока неизвестны. По данным СМИ, между городами Аль-Батха и Наджаф высадились бойцы спецназа.

Ранее логистический центр посольства США вблизи международного аэропорта Багдада подвергся атаке. Проиранская шиитская группировка «Сарайя Ансар ас-Сунна», действующая в Ираке, взяла на себя ответственность за удары. В районе американского лагеря Виктория также слышались взрывы.

В Катаре между тем ввели чрезвычайное положение. Правительство страны также объявило о полном прекращении производства газа и связанных с ним продуктов. Компания Qatar Energy сообщила, что вводит режим форс-мажора для части своих клиентов из-за остановки производства сжиженного природного газа и других местных продуктов.