27 февраля 2026 в 17:50

Садоводов предупредили о вреде УФ-ламп

Врач Мартюшев-Поклад: УФ-лампы для растений могут навредить глазам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ультрафиолетовые лампы, которые популярны среди любителей домашнего растениеводства, могут навредить глазам, сообщил ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» и союза «Здоровье здоровых», врач Андрей Мартюшев-Поклад. По его словам, использовать такие устройства для растений следует исключительно в отсутствие людей в комнате, передает РИА Новости.

Иногда счет может идти на минуты. Неконтролируемое воздействие крайне нежелательно, особенно для глаз, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что для предотвращения негативных последствий для организма важно правильно регулировать время воздействия лампы. Мартюшев-Поклад также подчеркнул, что для домашнего использования созданы специальные фитолампы. При их разработке соблюдаются строгие гигиенические нормы, они обладают низкой мощностью и излучают свет в менее вредном диапазоне (УФ-А). Таким образом, их использование безопасно.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что курение может серьезно навредить зрению. По ее словам, никотин ухудшает кровоснабжение сетчатки и способствует развитию возрастных изменений глаз. Для сохранения здоровья глаз важно отказаться от этой привычки. Также необходимо регулярно проверять зрение и делать перерывы в работе с гаджетами, чтобы избежать усталости глаз.

