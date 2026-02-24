Врач объяснила участившиеся случаи близорукости у молодежи

Близорукость развивается из-за особенностей генетики и неправильного питания, рассказала НСН врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова. Она отметила, что эти факторы влияют на качество зрения больше, чем частота использования гаджетов.
Во-первых, большим фактором является генетическая предрасположенность, на 60-70% близорукость определяется именно этим. А дальше все зависит от образа жизни, малоподвижный образ жизни, например, активно влияет, как и характер питания, — рассказала Шилова.
Врач подчеркнула, что сегодня Россия занимает третье место по распространению близорукости у молодежи. По ее словам, сейчас пациенты могут прибегнуть к использованию терапевтических способов контроля близорукости или сделать операцию.
Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал, что, вопреки некоторым мнениям, лазерная коррекция зрения допустима в любом возрасте. По его словам, необязательно ждать совершеннолетия, чтобы избавиться от близорукости.