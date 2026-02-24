Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:59

Врач объяснила участившиеся случаи близорукости у молодежи

Врач Шилова: на развитие близорукости влияют генетика и неправильное питание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Близорукость развивается из-за особенностей генетики и неправильного питания, рассказала НСН врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова. Она отметила, что эти факторы влияют на качество зрения больше, чем частота использования гаджетов.

Во-первых, большим фактором является генетическая предрасположенность, на 60-70% близорукость определяется именно этим. А дальше все зависит от образа жизни, малоподвижный образ жизни, например, активно влияет, как и характер питания, — рассказала Шилова.

Врач подчеркнула, что сегодня Россия занимает третье место по распространению близорукости у молодежи. По ее словам, сейчас пациенты могут прибегнуть к использованию терапевтических способов контроля близорукости или сделать операцию.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал, что, вопреки некоторым мнениям, лазерная коррекция зрения допустима в любом возрасте. По его словам, необязательно ждать совершеннолетия, чтобы избавиться от близорукости.

зрение
близорукость
врачи
причины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский назвал условие возможных компромиссов с Россией
Политолог ответил, может ли Зеленский снять Залужного с должности посла
Военэксперт раскрыл, в какие махинации с наемниками играет Киев
Игромания, мечты о режиссуре, новые фильмы: как живет Дмитрий Паламарчук
Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки
В Сети появились кадры подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала
Появилась новая информация о летнем концерте Пугачевой в России
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.