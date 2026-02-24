Врач объяснила участившиеся случаи близорукости у молодежи Врач Шилова: на развитие близорукости влияют генетика и неправильное питание

Близорукость развивается из-за особенностей генетики и неправильного питания, рассказала НСН врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова. Она отметила, что эти факторы влияют на качество зрения больше, чем частота использования гаджетов.

Во-первых, большим фактором является генетическая предрасположенность, на 60-70% близорукость определяется именно этим. А дальше все зависит от образа жизни, малоподвижный образ жизни, например, активно влияет, как и характер питания, — рассказала Шилова.

Врач подчеркнула, что сегодня Россия занимает третье место по распространению близорукости у молодежи. По ее словам, сейчас пациенты могут прибегнуть к использованию терапевтических способов контроля близорукости или сделать операцию.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал, что, вопреки некоторым мнениям, лазерная коррекция зрения допустима в любом возрасте. По его словам, необязательно ждать совершеннолетия, чтобы избавиться от близорукости.