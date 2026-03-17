17 марта 2026 в 17:33

Автоэксперт опроверг заявления о дефиците автомоек

Автоэксперт Попов: очереди на мойках скопились из-за сезонности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сезонность повлияла на образование очередей на автомойках, рассказал интернет-изданию Regions автоэксперт Дмитрий Попов. Он подчеркнул, что в стране нет дефицита подобных точек.

Тот, кто писал эту новость, не понимал, что есть обычная загруженность, а есть пиковая, связанная с сезоном и погодой. Образно говоря, у автомоек сейчас то, что у цветочных магазинов происходит 14 февраля, 8 марта и 1 сентября. Может ли кто-то говорить, что у нас дефицит цветочных магазинов из-за очередей в эти дни? Естественно, нет, — рассказал Попов.

Автоэксперт отметил, что спустя некоторое время спрос спадет. По его словам, число автомоек в России давно соответствует спросу и предложению.

Ранее автоэксперт Анна Уткина рассказала, что водители могут сэкономить на шиномонтаже при самостоятельной замене колес или посещении автосервисов в будние дни и утренние часы. По ее словам, стоимость данных услуг повышается из-за дефицита кадров и увеличения расходов на персонал.

автоэксперты
автомойки
дефициты
слухи
