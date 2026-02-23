Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 14:49

Мощный пожар вспыхнул в Подмосковье

Автомойка загорелась в микрорайоне Саввино в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Автомойка загорелась в микрорайоне Саввино в Подмосковье, передает Telegram-канал «112». Экстренные службы работают на месте. В материале сказано, что здание полностью выгорело.

Также стало известно, что в подмосковном селе Константиново произошел крупный пожар в частном доме. В результате трагедии погибли четыре ребенка и их бабушка. Единственный выживший — 14-летний подросток — смог самостоятельно покинуть горящее строение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого пять человек погибли во время пожара в частном доме в Благовещенске. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Прибывшие на место происшествия пожарные нашли тела двоих мужчин и трех женщин.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске на фоне объявленной воздушной угрозы прозвучало не менее семи взрывов. По информации источников, первый громкий звук был слышен после 04:00 мск. По словам очевидцев, в одном из районов города было видно задымление и начался пожар. Минобороны России эту информацию не комментировало.

