Четверо детей и один взрослый стали жертвами пожара в Подмосковье СК: при пожаре в Константиново под Москвой погибли четыре ребенка и их бабушка

В частном доме в подмосковном селе Константиново произошел крупный пожар, унесший жизни четырех детей и их бабушки, сообщила пресс-служба регионального Следкома. Единственному выжившему, 14-летнему подростку, удалось самостоятельно покинуть горящее строение.

По факту происшествия следователями территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Согласно версии специалистов, возгорание могло произойти из-за неполадок в работе отопительного котла. В настоящий момент следователи и криминалисты продолжают осмотр места трагедии, выясняя все обстоятельства и точные причины случившегося.

Ранее стало известно, что по факту гибели пяти человек в гаражном боксе в Бабаево возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Тела трех мужчин и двух женщин были обнаружены на улице Юбилейной. Погибшими оказались молодые люди 1992, 1993, 2002-го и две девушки 2006 года рождения (обеим было всего по 19 лет).