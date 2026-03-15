Беспилотник ВСУ попал в многоэтажку в Волгограде

Бочаров: в Волгограде вражеский БПЛА атаковал жилую многоэтажку

В Волгограде в результате атаки ВСУ беспилотник врезался в жилую многоэтажку, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале. По его словам, беспилотник попал в здание на улице Владимира Петровского, выбиты стекла в нескольких квартирах.

Губернатор сообщил, что подразделения ПВО отражают атаку украинских дронов на регион. По предварительным данным, пострадавших среди жильцов нет.

Оперативные службы приступили к уточнению повреждений и ликвидации последствий. Пункты временного размещения приведены в готовность.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили за 10 часов 280 украинских БПЛА над регионами РФ. В Минобороны России уточнили, что 47 из них летели на Москву, также дроны сбиты над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края.

До этого украинские беспилотники попытались атаковать газовую станцию «Русская» на Кубани. В Минобороны подчеркнули, что Киев намерен прекратить российские поставки газа потребителям из Евросоюза.