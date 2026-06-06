Наступление ВС РФ на Запорожье 6 июня: последние новости, сводка, ЗАЭС

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 6 июня 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в субботу, 6 июня: обстановка на фронте сегодня

«Подразделения воздушной разведки ВС РФ ежедневно выявляют вражеские мобильные огневые группы на Запорожском направлении в районах населенных пунктов: Марьевка, Червоногригоровка, Марганец, Ильинка, Добрая Надия, Новокаменка, Новокиевка, Червоноднепровка, Беленькое, Лысогорка, Каневское, Балабино, Кушугум и др. Отмечу основной момент, который мы выявили в процессе ведения разведки с воздуха. Практически во всех населенных пунктах противник маскирует мобильные огневые группы под полицейские машины с турелью и размещает МОГи в лесопарковых зонах. Большая просьба ко всем нашим товарищам, которые контролируют данные участки, обратить на это внимание и наносить удары по МОГам противника, так как именно эти огневые группы поражают наши дроны различного типа и препятствуют нанесению ударов по объектам противника силам ВС РФ», — пишет «Дневник десантника».

Автор канала также отметил, что на Запорожском направлении ВСУ начали массово устанавливать антидроновые сетки, так как расчеты БПЛА ВС РФ массово наносят удары по вражеским объектам в Запорожье и ближайших населенных пунктах.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Позавчера были ликвидированы 2 группы ВСУ, которые натягивали сетки в районе Кушугума и Лысогорки. После удара противник вновь направил живую силу на установку антидронных коридоров, но расчеты БПЛА ВС РФ вновь нанесли удары по данным точкам. Коридоры с антидроновыми сетками противник использует для передвижения своей техники к линии фронта, именно поэтому для нас это является одной из приоритетных целей», — добавил «Дневник десантника».

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивала собственные нужды объекта, сообщила пресс-служба станции. После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС переведены на питание от резервных дизель-генераторов. На предприятии подчеркнули, что оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.

Военный блогер Олег Царев передает, что на западном фланге Запорожского направления идут позиционные бои в районе Степногорска.

«Наши летчики уничтожили ПВД и пункт связи ВСУ в Заречном на дороге Орехов — Запорожье. На восточном фланге после освобождения Гуляйпольского ВС РФ закрепились на восточных окраинах Новоселовки. Севернее наши стараются пробиться к Любицкому, а ВСУ забрасывают штурмовые „двойки“ в район Верхней Терсы и Воздвижевки, пытаясь замедлить продвижение наших войск», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкое, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Димитрово и Преображенка Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

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