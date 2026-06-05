Венчание со Стоцкой, мнение об СВО, театр: как живет актер Алексей Секирин

Венчание со Стоцкой, мнение об СВО, театр: как живет актер Алексей Секирин

Актер Алексей Секирин продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Секирин

Алексей Секирин родился 11 июля 1978 года в Воронеже. Окончил Воронежское музыкальное училище по классу ударных инструментов. Затем он также получил специальность актера театра, кино и мюзикла в ГИТИСе.

Популярность ему принесла роль Жени Степанова в ситкоме «Счастливы вместе». В проекте он работал с Виктором Логиновым, Натальей Бочкаревой, Дарьей Сагаловой, Александром Якиным и Юлией Захаровой. Он ушел из сериала в 2010 году.

Также Секирин снимался в картинах «Игры на выбывание», «Жених для Барби», «Диагноз: Любовь», «Знак истинного пути», «Ивановы-Ивановы», «Беспринципные», «Подражатель», «Закрыть гештальт» и других. Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Секирина

В 2003 году Алексей Секирин тайно обвенчался с певицей Анастасией Стоцкой. Артисты прожили вместе пять лет.

В 2014 году Секирин женился на продюсере Евгении Дмитриевой. В браке родилось двое детей. По данным СМИ, в 2016 году супруги развелись. Однако эта информация не подтверждена.

Чем сейчас занимается Секирин

Алексей Секирин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «День влюбленных».

Тему спецоперации артист не комментировал.

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