11 декабря 2025 в 10:29

Актеры Богатырев и Арнтгольц развелись

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально расторгли брак, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение мирового судьи Нижегородского района Москвы. Заседание прошло без участия сторон.

Актеры и их представитель заранее попросили рассмотреть дело заочно. Суд, изучив материалы, удовлетворил заявление, поданное 10 ноября.

Исковые требования Богатырева к Арнтгольц о расторжении брака удовлетворить. <…> Брак расторгнуть, — говорится в решении суда.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Кухня» подал исковое заявление о расторжении брака с Арнтгольц. В браке они были с 2020 года, в 2021 году у них родился сын Данила. Сам Богатырев немногим ранее опроверг появившиеся в Сети сообщения о подаче заявления на развод. Он назвал эту информацию слухами.

До этого экс-жена шоумена Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва, прокомментировала продажу семейного особняка, назвав недвижимость в деревне Лапино бесценной. Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. Бизнесвумен подчеркнула, что они расстались «как цивилизованные люди», сохранившие уважение друг к другу. У пары трое сыновей.

