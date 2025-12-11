Актеры Богатырев и Арнтгольц развелись

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально расторгли брак, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение мирового судьи Нижегородского района Москвы. Заседание прошло без участия сторон.

Актеры и их представитель заранее попросили рассмотреть дело заочно. Суд, изучив материалы, удовлетворил заявление, поданное 10 ноября.

Исковые требования Богатырева к Арнтгольц о расторжении брака удовлетворить. <…> Брак расторгнуть, — говорится в решении суда.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Кухня» подал исковое заявление о расторжении брака с Арнтгольц. В браке они были с 2020 года, в 2021 году у них родился сын Данила. Сам Богатырев немногим ранее опроверг появившиеся в Сети сообщения о подаче заявления на развод. Он назвал эту информацию слухами.

