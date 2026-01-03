Новый год — 2026
03 января 2026 в 01:48

Милонов провел рейд по борделям в Петербурге

Милонов в новогодние праздники провел рейд по борделям в Санкт-Петербурге

Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов Виталий Милонов совершил рейд по борделям в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что он нагрянул в публичный дом на улице Восстания с группой общественных активистов.

Милонов сообщил, что по этому адресу приходило много жалоб от местных жителей. По сообщениям канала, целью акции было пресечение возможной работы нелегального объекта.

Ранее правоохранительные органы Екатеринбурга провели рейд в баре «Хата», где треш-стримеры во время прямых эфиров избивали девушек, сообщил местный общественный деятель Дмитрий Чукреев. В течение нескольких месяцев местные жители пытались добиться привлечения к ответственности контент-мейкеров.

До этого полицейский рейд в Подмосковье выявил 20 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. МВД России сообщило о подготовке к их выдворению из страны. В течение недели сотрудники полиции проводили оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной миграции.

Кроме того, полиция Италии провела по всей стране масштабную антинаркотическую операцию. По информации источника, в результате были арестованы 384 человека. В отношении еще 655 человек проводится расследование, среди них 39 несовершеннолетних. Кроме того, изъято было 1,4 тонны наркотиков.

