После рейда в Подмосковье из России выдворят 20 мигрантов В Подмосковье рейд выявил 20 мигрантов, которые нарушили законодательство РФ

Полицейский рейд в Подмосковье выявил 20 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. МВД России сообщило о подготовке к их выдворению из страны. В течение недели сотрудники полиции проводили оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной миграции.

Правоохранители проверяли места, где часто находятся иностранные граждане: строительные объекты, предприятия общественного питания и промышленные зоны. В результате проверок выявили 20 мигрантов из стран Средней и Центральной Азии, нарушивших российское законодательство. 16 из них нарушили правила пребывания на территории России, предусмотренные статьей 18.8 КоАП РФ.

Еще четверо не сообщили в уполномоченные органы о начале или прекращении обучения в России, что является нарушением статьи 18.19 КоАП РФ. В отношении каждого мигранта составлены протоколы и вынесены постановления о штрафе в размере 5 тыс. рублей, а также о принудительном выдворении за пределы страны.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал масштабировать биометрический контроль над мигрантами. По его словам, его надо ввести на всех пунктах пропуска через границы России.