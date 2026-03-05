Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 00:30

Испания официально прокомментировала слова США о военном сотрудничестве

Глава МИД Испании Альбарес опроверг утверждения США о военном сотрудничестве

Хосе Мануэль Альбарес Хосе Мануэль Альбарес Фото: Marta FernANdez Jara/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Испании опровергает заявления США о намерении Мадрида сотрудничать с американскими военными, заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью Cadena SER. По его словам, Мадрид не намерен менять свою внешнеполитическую линию.

По словам дипломата, позиция испанского правительства по войне на Ближнем Востоке остается неизменной. Альбарес категорически отверг утверждения об использовании испанских баз для бомбардировок Ирана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что испанские власти согласились оказывать поддержку американским войскам. По ее словам, это произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении разорвать торговые отношения с Мадридом.

До этого правительство Испании в ответ на резонансное заявление президента США Дональда Трампа о возможном прекращении торговли с Мадридом призвало Вашингтон уважать нормы международного права и соблюдать двусторонние договоренности с Евросоюзом. В своем послании испанский кабмин подчеркнул, что страна является не только ключевым союзником по НАТО, но и одним из ведущих экспортеров в Европе.

Испания
МИД
сотрудничество
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Демократическая партия Курдистана высказалась о наступлении на Иран
Путин встретится с президентом ЦАР в Москве
Мощная атака ВСУ на Саратов 5 марта: сколько пострадавших, что известно
Трамп назвал европейцев сосунками за особую покупку у Китая
80 лет назад Черчилль развел СССР и Запад: вся правда о Фултонской речи
Трамп рассказал, как продвигается операция США против Ирана
При атаке БПЛА в Саратовской области пострадали три человека
Иран пригрозил взорвать ядерный реактор Израиля
Суд признал собственностью Блиновской недвижимость ее отца
Испания официально прокомментировала слова США о военном сотрудничестве
Самая красивая девочка в России ушла из жизни в восемь лет
КСИР ударил по аэропорту Бен-Гурион и зданию Минобороны Израиля
ЦСКА разгромил «Краснодар» в полуфинале Кубка России
«Интердевочка», ссоры с Нагиевым, «Чебурашка»: как живет Елена Яковлева
КСИР нанес удар по дата-центру американской компании в ОАЭ
Курды пошли войной на Иран
Иранский аятолла издал фетву с требованием убить Трампа
Над российским городом было сбито пять воздушных целей
McDonald's зарегистрировал в России новый товарный знак
Нетаньяху заподозрил Трампа в предательстве
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.