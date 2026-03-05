Испания официально прокомментировала слова США о военном сотрудничестве

Правительство Испании опровергает заявления США о намерении Мадрида сотрудничать с американскими военными, заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью Cadena SER. По его словам, Мадрид не намерен менять свою внешнеполитическую линию.

По словам дипломата, позиция испанского правительства по войне на Ближнем Востоке остается неизменной. Альбарес категорически отверг утверждения об использовании испанских баз для бомбардировок Ирана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что испанские власти согласились оказывать поддержку американским войскам. По ее словам, это произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении разорвать торговые отношения с Мадридом.

До этого правительство Испании в ответ на резонансное заявление президента США Дональда Трампа о возможном прекращении торговли с Мадридом призвало Вашингтон уважать нормы международного права и соблюдать двусторонние договоренности с Евросоюзом. В своем послании испанский кабмин подчеркнул, что страна является не только ключевым союзником по НАТО, но и одним из ведущих экспортеров в Европе.