МИД ответил на вопрос о месте новых переговоров по Украине Захарова: данные о месте и времени встречи по Украине появятся позже

Информация о месте и времени проведения новых переговоров по урегулированию на Украине будет обнародована, как только появится, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, стороны еще не достигли согласия по данному вопросу.

Что касается времени и места проведения потенциального, следующего раунда, как только информация будет подтверждена или она вообще появится, как вы прекрасно знаете, она будет доведена до СМИ, — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не ясны сроки и место новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию. По его словам, Кремль обнародует информацию, как только она появится.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию конфликта пройдет с 5 по 8 марта. По его словам, пока встречу никто не отменял. Возможной площадкой может стать Турция или Швейцария.