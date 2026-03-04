Полицейский отправится в колонию за взятки от предпринимателей

Петербургского полицейского признали виновным в получении взяток на 3,1 млн рублей, сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга. Он получал деньги от торговцев. Фигуранта дела приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 6,2 млн рублей.

В ведомстве рассказали, что предприниматели, торгующие товаром из нестационарных автомобилей, ежемесячно передавали ему взятки. В ответ на это полицейский бездействовал, несмотря на имеющиеся нарушения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде директора автономной некоммерческой организации (АНО) «Дом народного единства» задержали по делу о взятке. По версии правоохранителей, он мог получить в качестве вознаграждения 800 тыс. рублей.